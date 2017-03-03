Ужасающее видео: при сходе лавины погибли 4 человека

В Кабардино-Балкарии снежная масса накрыла туристов, отдыхающих на запрещенном склоне. Спасатели уже нашли 4 бездыханных тела, однако число жертв может возрасти.

Сегодня днем, 3 марта, в Приэльбрусье произошла трагедия: смертельная лавина сошла около 12:05 на склоне горы Чегет. Очевидцы происшествия зафиксировали страшное природное явление на камеры смартфонов. На место катастрофы незамедлительно выехали спасательные службы.

Уже известно, что на данный момент соскользнувшая масса снега оказалась смертельной для четырех человек. Под снежными завалами спасатели нашли бездыханные тела двух мужчин и двух женщин. В настоящее время работа на месте трагедии продолжается.

Установлено, что лавина сошла на склоне, где кататься запрещено. Следственный комитет уже начал проверку по данному инциденту. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу. Специалисты выясняют обстоятельства несчастного случая.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Сицилии: вулкан Этна проснулся. Очевидцы успели запечатлеть фантастическое природное явление на свои камеры.

Видео: инстаграм, 07_elbrus