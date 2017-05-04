Мужчина разбился насмерть, упав с 9-го этажа в Петербурге

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи не смогли помочь: мужчина умер от травм

В Невском районе Петербурга, на улице Подвойского, мужчина разбился насмерть, выпав из окна девятого этажа многоквартирного дома. Как сообщается, трагический инцидент произошел накануне, 3 мая 2017 года.

Как стало известно, мужчине вызвали карету скорой помощи, однако медики были бессильны чем-либо ему помочь. Мужчина умер в автомобиле скорой от полученных травм. Личность погибшего только предстоит установить.

При каких обстоятельствах произошло падение из окна, доподлинно неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив