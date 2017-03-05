Мужчина похитил маленького сына из сада из мести

Мать ребенка заявила в полицию, что ее бывший муж спрятал их общего четырехлетнего сына

Петербургская полиция разыскивает 36-летнего мужчину с четырехлетним ребенком. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она рассказала, что в пятницу, 3 марта 2017 года, мужчина забрал их общего ребенка из детского сада и увез его в неизвестном направлении.

Инциденту предшествовала ссора, в которой жительница Всеволожского района выгнала из дома мужа. Теперь она рассказала в полиции, что после того как мужчина забрал из сада ребенка, он несколько раз звонил жене и даже передавал ребенку трубку, очевидно, чтобы дать понять, что тот цел и невредим. Однако сообщить свое местонахождение мужчина отказался.

По словам женщины, которая обратилась в полицию, мужчина мог забрать ребенка из мести. Сейчас обоих разыскивают.

Видео: архив