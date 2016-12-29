Мужчина погиб после падения из окна четвертого этажа

Труп немолодого мужчины нашли у высотки на Энтузиастов

Накануне утром, в понедельник, 23 января 2017 года, у одного из домов, расположенных на проспекте Энтузиастов в Петербурге, произошла трагедия: там было обнаружено тело пожилого мужчины без признаков жизни и с признаками падения с большой высоты.

Погибшего нашли у стен высотки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Произошло это около половины восьмого часа утра 23 января. Личность погибшего уже идентифицировали. Им оказался мужчина 1946 года рождения.

Точные причины его смерти определят в морге, куда отправили тело, однако с вероятностью в 99,9% пенсионер погиб, выпав из окна дома, возле которого его нашли.

Видео: архив