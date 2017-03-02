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Мужчина назвал 12-летнюю дочь еретиком и отказался платить алименты

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В Петербурге мужчину, который не перечислял средства на содержание своей дочери, мотивируя это своими религиозными взглядами, приговорили к общественным работам

 К приставам обратилась бывшая жена должника. Женщина рассказала, что мужчина несколько лет не перечислял алименты на содержание своей дочери, которая живет с матерью. Узнав о заявлении, 40-летний петербуржец в свою очередь обратился в ряд инстанций, так как, по его мнению, его права были нарушены. На заседания суда мужчина не приходил и правоохранительные органы были вынуждены принудительно привести его на рассмотрение дела. Должник расценил это как похищение, а в суде заявил, что его религиозные взгляды не совпадают с взглядами бывшей супруги. В связи с этим он не платит алименты, чтобы не оказывать помощь еретикам. 

Мировой суд Фрунзенского района обязал петербуржца все-таки заплатить дочери 645 тысяч рублей. Кроме того, мужчине придется 40 часов посвятить общественным работам, а если он продолжит не платить алименты, его ждет уже уголовная ответственность. 
Видео: Piter.tv
 
Теги: алименты , должник , петербург , приставы , суд
Категории: Новости СПб

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