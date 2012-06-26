Москва: прохожий обстрелял из пистолета парней из-за музыки

После замечания прохожего сделать музыку потише, молодые люди извинились и выполнили просьбу, но мужчине этого оказалось мало, и он открыл стрельбу из травматического оружия по парням

Этот вопиющий инцидент произошел поздним вечером 30 января на Тернистом проезде на северо - востоке Москвы.

Конфликт группы молодых людей и местного жителя произошел после того, как парни припарковались во дворе одного из жилых домов на автомобиле "Лада Приора" и громко включили музыку. Мужчина сделал им замечание и попросил сделать музыку потише. Парни утверждают, что они извинились и выполнили просьбу прохожего. Но мужчину это не удовлетворило, он велел покинуть двор и открыл огонь из травматического пистолета по молодым людям. В результате стрельбы двое ребят 17 и 18 лет были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями ног.

Общественность разделилась в своих мнениях. Кто-то защищает мужчину, открывшего стрельбу по молодежи. А кто-то доказывает, что самосуд недопустим в современном обществе.

По сообщениям СМИ, полиция занимается проверкой данного инцидента. Устанавливается личность стрелявшего.

Видео: Piter.TV