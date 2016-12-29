Москва: "холостые покатушки" уборочной техники попали на видео

Очевидец взял интервью у тракториста, который в пустую катался по дворам из-за системы ГЛОНАСС

На популярном видеохостинге YoTube появилось видео, как в одном из жилых дворов в пустую катается уборочная техника.

Очевидец сего действия взял интервью у одного из трактористов. Как выяснилось из разговора, у жилищников пришли в негодность уборочные щетки, а новые должны прийти дня через два. Но так как все трактора оборудованы системой ГЛОНАСС, для избежания проблем с надзирающими органами, трактористам велено впустую кататься по дворам, изображая видимость уборки придворовых территорий и улиц города.

Данный видеосюжет был снят в Северном Измайлово города Москва. В комментариях к видео люди пишут, что наблюдают такие и подобные явления повсеместно. А летом спецтехника имитирует поливку, катаясь по дворам без воды.

Многие комментаторы сетуют, что тракториста теперь уволят за такие откровения. А кто-то даже предлагает автору видеоинтервью устроить мужчину на новую работу самому.

Видео: YouTube/Di Ba