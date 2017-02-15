В Петербурге поймали мошенника, обманом выманившего деньги у пенсионеров

Полиция еще в декабре задержала подозреваемого в мошенничестве против старушки. На 15 февраля правоохранители нашли еще четырех жертв обманщика.

Служители закона Северной столицы поймали мошенника, который регулярно обманывал доверчивых стариков. Подозреваемый попался полиции в декабре прошлого года после заявления 79-летней пенсионерки. Она отдала незнакомцу крупную сумму денег, поверив в его рассказ о ее внуке. По словам злоумышленника, родственник бабушки якобы попал в полицию и его освободят только за большую сумму. Расставшись с деньгами, пенсионерка скоро поняла, что это был обман. Она обратилась к правоохранителям. Те возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемого.

Но служители закона решили проверить, не был ли мужчина причастен к другим похожим преступлениям. В результате проведенной работы, следователи нашли еще четверых стариков, отдавших деньги лгуну. Всего он смог разжиться на доверии пенсионеров на 900 тысяч рублей.

Каждый из этих эпизодов превратился в отдельное уголовное дело. Расследование продолжается. А злоумышленника ждет суровое наказание.

Накануне стало известно, что в Петербурге поймали двух мошенниц, обобравших четырех пенсионеров.