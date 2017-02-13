В Петербурге поймали двух мошенниц, обобравших четырех пенсионеров

Полиция Северной столицы задержала двух женщин, подозреваемых обирании пенсионеров. Злоумышленницы забирали у стариков банковские карты и снимали с них крупные суммы.

Правоохранительные органы Петербурга вычислили и задержали двух женщин, которые занимались мошенничеством. Сообщницы 42 и 43 лет ходили по квартирам пенсионеров и обманывали их.

По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудницами электросетей. Старики верили им и впускали к себе. Затем все шло по одной схеме: они проверяли счетчики, начинали разговаривать с владельцем жилья. Пока жертвы отвлекались, у них незаметно воровали банковские карты. Позже со счета снимали внушительные суммы.

Всего в послужном списке женщин четверо пенсионеров 83-летнего возраста. Всего им удалось заработать 800 тысяч рубелей. Сейчас подозреваемым вменяют четыре эпизода, которые произошли 3, 27 декабря, 14 и 17 января. Но полиция полагает, что это далеко не все случаи обмана. Сейчас ведутся поиски и других возможных жертв женщин.

К сожалению, списанные с карт пенсионеров деньги у женщин не нашли. Расследование продолжается.