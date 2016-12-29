Мощное видео из Уфы: внедорожник вытащил на тросе многотонную фуру

У всех просмотревших данный видеосюжет буря положительных эмоций и восхищения

Данный видеоролик снят 8 января в Уфе на Молодежке.

На кадрах видео видно, как Jeep Grand Cherokee на буксировочном тросе вытащил застрявший многотонный большегруз Volvo. Пользователи соцсетей, где размещен данный видеосюжет, активно обсуждают увиденное. Всех восхитили мощь и возможности "Джипа". И особенно отмечают неравнодушие владельца "Гранд Чероке".

"Самое главное оставаться человеком, можешь помочь, помоги!!!", "Очень радостно что есть такие люди, которые помогают", "Побольше бы таких людей! " - пишут в комментариях.

Видео: ВК/БашДТП