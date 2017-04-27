Появились новые подробности крушения корабля ВМФ РФ в Черном море

Получивший в результате столкновения с судом российский корабль "Лиман" затонул. Всех членов экипажа ужалось успешно эвакуировать.

Министерство обороны России сообщает, что получивший пробоину разведывательный корабль "Лиман" затонул в Черном море. Турецкие и российские СМИ, со ссылкой на береговую охрану Турции, сообщают, что с российского судна спасли 78 человек. Это все находившиеся на борту моряки. Ранее появилась информация, что 15 человек считаются пропавшими без вести. Однако она не подтвердилась.

В оборонном ведомстве заявили, что никто из моряков не пострадал.

Корабль Черноморского флота в четверг, 27 апреля. Столкнулся с судном "Ашот-7" под флагом Того. Инцидент произошел в 40 километрах от пролива Босфор. У российского судна в результате ЧП образовалась пробоина ниже линии воды. Возможной причиной аварии называют густой туман.

Видео: Youtube / SULTAN.TV