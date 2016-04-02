Мимоза попала в список запрещенных наркотиков в России

В правительстве России обновили список запрещенных наркотических средств.

Растение "мимоза хостилис" вошло в обновленный перечень подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Обновленный список запрещенных веществ утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабинета министров страны.

Высушенные семена ныне запрещенного растения содержат психоактивное вещество диметилтриптамин. В интернете распространена торговля не только высушенныии частями "мимозы хостилис", но и семенами для ее культивирования.

Всего в список вошли 12 новых наименований, в том числе беноциклидин, метоксикетамин и диклазепам. Часть из них уже была запрещена некоторыми странами Европы. Помимо этого, в статьях 228, 228.1, 229, 229.1 Уголовного кодекса России изменили понятия "значительный", "крупный" и "особо крупный" для размера наркотических средств.

Фото: i50.tinypic.com