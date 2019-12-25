На севере Петербурга поймали мигранта-закладчика

Мужчина распространял наркотические вещества на территории Выборгского района. С клиентами он связывался при помощи мессенджеров.

Правоохранители провели задержание молодого человека, который распространял запрещённые вещества в Выборгском районе при помощи тайников-закладок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

24-летнего мигранта поймали 29 сентября. У него было изъято 10 свертков в прозрачной полимерной пленке, а также мобильный телефон, в ходе осмотра которого было обнаружены фотографии закладок на территории района. С покупателями задержанный связывался через мессенджеры.

Также в доме мужчины был проведён обыск. Полиция изъяла у него ноутбук, документы, пакет черного цвета с остатками тёмного вещества, пакет с зелёным веществом растительного происхождения, и 8 пакетов с с веществом тёмного цвета. Все улики направлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвые мужчины открыли стрельбу на Семёновской площади.

Фото: Piter.TV