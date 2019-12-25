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Нетрезвые мужчины открыли стрельбу на Семёновской площади
Сегодня, 10:32
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Нетрезвые мужчины открыли стрельбу на Семёновской площади

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Полиция вычислила хулиганов по камерам видеонаблюдения.

Утром четверга, 6 октября, в полицию поступило сообщение о стрельбе на  Семёновской площади. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте хулиганов задержать не удалось – их вычислили по камерам видеонаблюдения.  в результате оперативники задержали  на Пулковском шоссе двух безработных мужчин 44 и 46 лет. У одного них, как выяснилось, есть травматический пистолет, который зарегистрирован на заместителя генерального директора охранной фирмы.

В отношении задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что у научного руководителя СПбГУ с карты пропали 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: санкт-петербург, семеновская площадь, стрельба, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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