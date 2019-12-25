Нетрезвые мужчины открыли стрельбу на Семёновской площади

Полиция вычислила хулиганов по камерам видеонаблюдения.

Утром четверга, 6 октября, в полицию поступило сообщение о стрельбе на Семёновской площади. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте хулиганов задержать не удалось – их вычислили по камерам видеонаблюдения. в результате оперативники задержали на Пулковском шоссе двух безработных мужчин 44 и 46 лет. У одного них, как выяснилось, есть травматический пистолет, который зарегистрирован на заместителя генерального директора охранной фирмы.

В отношении задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV