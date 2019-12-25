У научного руководителя СПбГУ с карты пропали 5 млн рублей

Он сообщил, что в 2017 году передал свои банковские карты некоему А. для оплаты своих коммунальных услуг.

У научного руководителя СПбГУ с банковской карты пропали 5 млн рублей. Свои карты еще в 2017 году он передал 35-летнему знакомому А. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 80-летний научный руководитель СПбГУ. Он сообщил, что в 2017 году передал свои банковские карты некоему А. для оплаты своих коммунальных услуг. В сентябре 2022, проверив свои счета, пенсионер обнаружил отсутствие 5 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что петербурженка проведет больше двух лет в колонии за оплату новогодних покупок картой ребёнка.

Фото: Piter.tv