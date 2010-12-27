Милонов попросил Полтавченко ускорить реновацию в Петербурге

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко разработать поправки к закону о реновации в Северной столице.

Парламентарий Виталий Милонов направил обращение к главе Северной столицы Георгию Полтавченко. Депутат Госдумы просит губернатора рассмотреть возможные изменения в действующем законе Петербурга о развитии застроенных территорий. Основу для поправок Милонов предложил взять у московских коллег. По мнению депутата, это позволит обновить нормативно-правовую базу и ускорить процессы реновации. Как передает РИА Новости со ссылкой на обращение, Милов уверен, что изменения снимут напряженность среди населения.

В минувшую среду Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве. Документ предусматривает снос ветхих пятиэтажек и переселение людей в новые дома.