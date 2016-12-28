Петербуржцы не скупают жетоны перед подорожанием на 10 рублей

Метрополитен попросил горожан подумать оп первых рабочих днях в 2017 году и купить жетоны заранее.

Метрополитен просит петербуржцев заранее озаботиться покупкой жетонов и пополнением проездных перед первыми рабочими днями в январе 2017 года. Эта просьба размещена на сайте подземки. Также об этом объявляют по громкой связи на эскалаторах.

В первый рабочий день после новогодних каникул около касс метрополитена скапливаются огромные очереди. ЗА выходные горожане забывают своевременно пополнить запасы жетонов или внести деньги на проездные. Поэтому в первый январский рабочий день очереди часто растягиваются до улицы.

Вместе с тем, сейчас в кассах не наблюдается ажиотажа. Петербуржцы не закупаются жетонами перед подорожанием. С 1 января проезд в метро по жетону вырастет до 45 рублей. Сейчас кассы на станциях работают в обычном режиме, отметили в подземке. Как сообщает "Фонтанка", скорее всего, горожане решили переходить на БСК, так как это выгоднее.

Разовый проезд по жетону подорожает на 10 рублей с 2017 года. При этом проезд по "Подорожнику" вырастет всего на 2 рубля. Ранее мы сообщали, что в ЗакСе хотят отучить петербуржцев от жетонов.