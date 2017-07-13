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Метро Петербурга не ставило в последнее время новых кабин для рентген-досмотра

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В пресс-службе подземки уточнили, что последнее подобное оборудование установили уже больше месяца назад

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" рассказали, что информация об установлении новых рентген-кабин досмотра на 15 станциях метро не соответствует действительности. В ведомстве уточнили, что на самом деле такое оборудование уже есть на нескольких самых загруженных станциях петербургской подземки.

Последняя на сегодняшний день кабина была установлена больше месяца назад. А первая кабина для персонального досмотра появилась на станции «Ладожская» в 2011 году. В комплекс антитеррористической безопасности метро входит: металлоискатель, бегущая дорожка для проверки багажа, электронная пушка для просмотра безнадзорных вещей и кабина рентген-досмотра.

Каждого пассажира рентген-лучам не просвечивают, это делают только в досмотровых комнатах для тех, кого попросят пройти проверку.

Видео: архив

Теги: кабины досмотра , метро , петербург , петербургское метро , рентген-кабины
Категории: Новости СПб

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