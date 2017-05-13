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Меломан в наушниках погиб у станции Дачное

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Молодой человек переходил пути и не услышал приближения поезда

Под Петербургом у станции Дачное погиб молодой человек. О происшествии рассказали очевидцы. Как стало известно, трагическое происшествие случилось в субботу, 13 мая 2017 года, в первой половине дня.

Молодой мужчина в наушниках переходил пути и не заметил приближения электропоезда (вероятно, из-за музыки в наушниках). 

Результатом инцидента стала гибель молодого человека. По предварительным данным, его личность пока не установлена. 

Как сообщается, на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Видео: архив 

Теги: гибель под электричкой , дачное , петербург , смерть под электричкой
Категории: Новости СПб Происшествия

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