Меломан в наушниках погиб у станции Дачное

Молодой человек переходил пути и не услышал приближения поезда

Под Петербургом у станции Дачное погиб молодой человек. О происшествии рассказали очевидцы. Как стало известно, трагическое происшествие случилось в субботу, 13 мая 2017 года, в первой половине дня.

Молодой мужчина в наушниках переходил пути и не заметил приближения электропоезда (вероятно, из-за музыки в наушниках).

Результатом инцидента стала гибель молодого человека. По предварительным данным, его личность пока не установлена.

Как сообщается, на месте происшествия работает следственная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Видео: архив