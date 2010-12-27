Матвиенко и патриарху Кириллу в Мариинском дворце Петербурга вручат знаки отличия почетных граждан

27 мая состоится вручение почетных знаков Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу. Мероприятие пройдет в Мариинском дворце.

В Петербурге 27 мая вручат знаки отличия избраным почетным гражданам города. Мероприятие пройдет в здании Мариинского дворца. По закону вновь избраные почетные гражданы Северной столицы награждаются нагрудным знаком - серебряным лавровым венком с надписью "СПб".

Напоминаем, 24 мая почетными гражданами на закрытом заседании были выбраны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

Пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко подтвердила, что в День основания Петербурга в ротонде Мариинского дворца будут лично присутствовать и Валентина Матвиенко, и патриарх Кирилл. Перед вручением почетных знаков они примут участие в возложении цветов к памятнику Пётру I.

Фото: "Вконтакте" группа "Атомград Сосновый Бор"