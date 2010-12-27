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Матвиенко и патриарху Кириллу в Мариинском дворце Петербурга вручат знаки отличия почетных граждан
Сегодня, 14:32
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Shdaria
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Матвиенко и патриарху Кириллу в Мариинском дворце Петербурга вручат знаки отличия почетных граждан

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27 мая состоится вручение почетных знаков Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу. Мероприятие пройдет в Мариинском дворце.

 В Петербурге 27 мая вручат знаки отличия избраным почетным гражданам города. Мероприятие пройдет в здании Мариинского дворца. По закону вновь избраные почетные гражданы Северной столицы награждаются нагрудным знаком - серебряным лавровым венком с надписью "СПб".

Напоминаем, 24 мая почетными гражданами на закрытом заседании были выбраны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. 

Пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко подтвердила, что в День основания Петербурга в ротонде Мариинского дворца будут лично присутствовать и Валентина Матвиенко, и патриарх Кирилл. Перед вручением почетных знаков они примут участие в возложении цветов к памятнику Пётру I.

 

Фото: "Вконтакте" группа "Атомград Сосновый Бор"

Теги: вручение почетного знака , матвиенко и патриарх кирилл , награждение , петербург , почетные граждане петербурга
Категории: Новости СПб Лента новостей

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