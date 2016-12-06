Малые партии отчитали ЗакС за заоблачные тарифы ЖКХ и передачу Исаакия

Представители малых партий, не попавшие по результатам выборов в парламент, выступили перед депутатами ЗакСа. Политики подняли много тем, в том числе о высоких тарифах ЖКХ и передачу Исаакиевского собора РПЦ.

В среду, 21 июня, состоялось традиционное выступление представителей малых партий, не попавших в парламент по итогам голосования, перед Законодательным собранием. Политики ежегодно высказывают свои пожелания и наставления в конце весенней сессии.

Всего на заседании выступили представители шести партий. Сопредседатель "Парнаса" Евгений Сизенов начал говорить о неправомерности передачи Исаакиевского собора РПЦ и предвзятости судов. Но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров быстро прервал его.

Жестким выступление оказалось и Виталия Федорова из "Народ против коррупции". Он также попросил депутатов не опаздывать в ЗакС.

Представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев попросил депутатов обратить внимание на излишний рост тарифов ЖКХ. Степан Маленцов из "Трудового фронта" обвинил парламентариев в том, что они не представляют интересов трудящихся.

Председатель отделения партии "За женщин" Тамара Вашутина призвала сделать модным семейный бизнес и посетовала, что в Эрмитаже мало нарисованных женщинами картин. Член "Альянса Зеленых" Игорь Агафонов обратил внимание на качество очистки холодной воды и отсутствие пригодных для купания мест.