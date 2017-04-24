Маленький мальчик нашел пистолет: Ребенок получил травмы, играя с оружием

Трехлетний мальчик выстрелил себе в лицо из травмата

В Петербурге трехлетний ребенок серьезно пострадал из-за, в конечном счете, небрежности собственного деда. Немолодой мужчина недостаточно надежно спрятал свой травматический пистолет "Оса", мальчик нашел его и принял за игрушку.

Как стало известно, мальчик был доставлен в Детскую больницу №19 имени Раухфуса 23 апреля около 17 часов из квартиры на Тверской улице. Ребенка госпитализировали с термическим ожогом роговицы и коньюктивы глаза 1-2 степени, в состоянии средней степени тяжести.

Малыш выстрелил себе в лицо пороховым зарядом (без пули). Пока врачи занимаются здоровьем ребенка, сотрудники Росгвардии проверяют, насколько законно владение пистолетом у его 66-летнего дедушки.

Видео: архив