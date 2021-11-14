В Петербурге подросток выстрелил в лицо мужчине напротив ТЦ "Европолис".

В Петербурге напротив ТЦ "Европолис" произошел конфликт между 17-летним подростком и 32-летним мужчиной. В результате все закончилось выстрелом в лицо взрослому мужчине. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел примерно в 19:30 на Кантемировской улице, 39. Пострадавши сообщил о произошедшем в полицию. Юношу в результате задержали, однако после беседы его передали родителям. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина обратился в травмпункт с контузией глаза. Он жаловался еще на что-то попавшее в глаз. В результате он был направлен в диагностический цент после некоторых процедур.
Ранее мы сообщали, что на Лени Голикова после падения автомобиля в яму ремонт трубы завершили досрочно.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все