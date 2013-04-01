Спикер ЗакСа пообещал воспитать юного депутата Сысоева за пять лет

Вячеслав Макаров заверил, что молодой человек пройдет подготовку к сложной работе и внесет вклад в авторитет ЗакСа.

Спикер законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров пообещал взяться за воспитание самого молодого депутата Виктора Сысоева. Он заверил, что через пять лет юного парламентария будет не узнать.

Макаров заверил, что молодого человека подготовят к сложной работе. Он вместе с другими депутатами внесет вклад в авторитет ЗакСа. Также спикер на пленарном заседании отметил, что его ученики занимают завидные должности. А на Сысоева он возлагает большие надежды.

На вопрос, подходит ли парламент для воспитания, Макаров ответил, что каждый человек нуждается в воспитании.

Футболисту и депутату от ЛДПР Виктору Сысоеву исполнилось 22 года. Ранее молодого народного избранника обвинили в том, что он на все запросы присылает однотипные ответы.

Фото: ВКонаткте