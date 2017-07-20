MGZAVREBI: грузинская группа зажгла на крыше в Петербурге

В рамках фестиваля Roof Music Fest группа из Тбилиси Мгзавреби вновь спела на крыше DOT. Музыканты выступили с летней программой, даже питерский дождь не помешал слушателям насладиться "просто грузинской музыкой".

Грузинское вино, горящие глаза и улыбки на лицах - 17 июля петербуржцы насладились музыкой в стиле соул. Впрочем, музыканты не дают четкого определения жанра. Говорят, они играют "просто грузинскую музыку". Этот вечер был посвящен всем сразу. Песни обо всем, музыка обо всем – вот та особенность, из-за которой мы так полюбили эту группу.

Начинали свою карьеру они еще в далеком 2006, когда главный солист Гиги Дедаламазишвили решил по просьбе друга написать мелодию на его стихи. С тех пор в копилке группы уже 7 альбомов, несколько клипов и весьма определенные планы на будущее. Сам лично Гиги пообещал в следующем году скинуть пару килограммов.

Гастролируют Мгзавреби не только в пределах Грузии, при том, что большинство песен – на грузинском. На вопрос "Сможет ли вас понять человек, не владеющий вашим языком?" музыкант отвечает с улыбкой: "Я считаю, что даже если ты владеешь русским языком, Достоевского невозможно понять. Так же и с музыкой. Музыка, в первую очередь - это мелодия. Достаточно просто чувствовать".

Юлия Колотушкина, Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV