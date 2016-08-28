В Юсуповском саду собрались музыканты с разных концов света

Музыкальный фестиваль "Части света" прошёл в Юсуповском саду 9 сентября. На двух сценах выступили всемирно известные музыканты.

Завораживающие гости из Франции:

Хуан Хосе Мосалини - один из величайших метров танго современности и талантливая Натали, более известные зрителю как DUO MOSAL INI-GROUET.

FLOOK – ирландский проект Брайна Финнегана – флейтиста-виртуоза. Аутентичный ирландский фолк с ноткой эксперимента.

MGZAVREBI - голос Грузии, под который с удовольствием зажгли гости фестиваля.

Один из лучших в мире исполнителей на ханг-драме MANU DELAGO.

К игре подходит экспериментально. И это не оставляет сердца слушателей равнодушными.





И это далеко не все чем могли насладиться гости фестиваля. Были и мастер классы, и лекции. Каждый желающий мог приобрести себе на память сувенир. Например, такой необычный инструмент как глюкофон.



Ну и какой фест без фудкортов? Грузинская кухня, корейский фастфуд, сербский бургер - каждый нашёл угощение по вкусу.

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