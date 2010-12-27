Грузовик врезался в трамвай и оторвал его от рельсов на Обуховской Обороны

МАЗ протаранил трамвай напротив Невского завода в понедельник днем. Под действием грузовика трамвай оторвало от рельсов.

Днем в понедельник, 17 июля, произошла авария с участием грузового автомобиля и трамвай. Две машины не смогли разъехаться на проспекте Обуховской Обороны около 32. В районе половины третьего вагон 14-го маршрута поворачивал налево и остановился пропустить следовавший во встречном направлении автомобиль. Но автомобиль марки МАЗ не смог объехать трамвай и врезался в лобовую часть вагона.

Авария обошлась без пострадавших. Трамвай был пуст, а водители отделались испугом. После столкновения машину общественного транспорта подняло над рельсами.

В Горэлектротрансе отметили, что повреждения у их вагоны были не сильные. Когда ДТП разобрали специалисты, движение по рельсам восстановили.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург