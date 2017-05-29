Лето в Петербурге начнется с дождей и гроз

Первые дни лета в Петербурге будут омрачены прохладной и пасмурной погодой

В последний понедельник мая в Петербурге ожидается прохладная и дождливая погода – 29 мая в Северной столице будет облачно, столбик термометра поднимется максимум до отметки в 14–16 градусов, ветер будет умеренный с порывами. Временами в городе ожидаются дожди.

Во вторник, 30 мая, погода хотя и улучшится, но совсем ненадолго: в этот день осадков ждать не стоит, а ветер ослабеет. Зато немного похолодает. до 13-15 градусов тепла.

В среду, 31 мая, в Петербурге снова начнет господствовать циклон. Днем будет облачно, временами слабый дождь, +13-15 градусов.

Тем, кто несмотря на холодную весну, все еще надеется на жаркое лето, синоптики рекомендуют повременить и не прятать теплые вещи в шкаф. Лето в Петербурге начнется с дождей и очередного похолодания. По прогнозам синоптиков, в начале июня температура опустится до 10 градусов.

Видео: youtube