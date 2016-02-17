Легендарному Полу Маккартни исполнилось 75 лет

В честь юбилея королева Великобритании Елизавета II наградила известного "битла", теперь уже сэра Пола, Орденом Кавалеров.

Сегодня, 18 июня, создателю известной группы The Beatles Полу Маккартни исполнилось 75 лет. На юбилей великому бас-гитаристу королева Великобритании Елизавета II сделала "скромный" подарок, наградив музыканта Орденом Кавалеров. Стоит отметить, что по всему миру такой наградой обладают лишь не более 65 человек, сообщает журнал Rolling Stone.

После распада "битлов" Пол стал вести сольную карьеру, которая успешно продолжается до сих пор. За его плечами несколько "Гремми" и множество других музыкальных наград, признание слушателей и титул лучшего бас-гитариста всех времен. Помимо всего прочего, он числиться в книге рекордов Гиннеса, как самый успешный музыкант и композитор.

Видео: youtube.com/josdecross