Видео из Франции: избиратели закидали яйцами Ле Пен

Кандидат в президенты страны приехала на встречу с избирателями в Бретань. Однако местные приняли политика без особого энтузиазма. Напротив, они забросали женщину яйцами.

В минувший четверг, 4 мая, в сети появилось любопытное видео из Франции: кандидата в президенты страны закидали яйцами. Инцидент произошел в Бретани. Местные жители сначала выкрикивали гневные высказывания в адрес политика, а потом и вовсе напали на женщину.

На кадрах можно заметить, как около здания, где Ле Пен должна была встретиться с избирателями, скопилась толпа людей, скандирующая гневные лозунги. Сначала они выкрикивали обидные высказывания, а потом и вовсе начали яичную атаку. К счастью, француженку от дождя из продуктов спас телохранитель.

Известно, что на первом туре президентских выборов Макрона набрал 24,01% голосов, а Ле Пен – 21,3 %. В это воскресенье, 7 мая, избиратели вновь пойдут на участки, чтобы проголосовать за будущего президента.

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Видео: твиттер, Axel Monnier