Кандидат в президенты Франции оценила поведение США как "политически нестабильное".

Французский политик Ле Пен назвала ошибкой ведение холодной войны против российского президента Владимира Путина. Представитель движения "Национальное объединение" дала интервью службе новостей BBC. Она рассказала, что недружественные действия с европейской стороны не должны использоваться в отношениях с Москвой.

В сфере геополитики нет друзей, есть союзники. Я считаю, что это ошибка вести такую холодную войну…, подталкивая его к сближению с Китаем и создавая что-то вроде новой империи, которая не входит в интересы европейских стран. Ле Пен, кандидат в президенты Франции

Политик призвала Париж поддерживать с Москвой дипломатические отношения, культурное и экономическое сотрудничество. При этом, по мнению Пен, следует держаться равной дистанции и от американской стороны, и от российской. В ситуации по Украине женщина выступает за мир в регионе и защиту государственного суверенитета Киева. При этом политик не верит в то, что Москва действительно хочет напасть на соседнюю страны.

По словам Ле Пен, угрозы, поступающие от американского лидера Джо Байдена в адрес России, говорят лишь о его "слабом политическом положении". Речь идет о ситуации, в которой США ищут себе врага, а если не находят, то справляются с собственной политической нестабильностью, создавая себе сами противника.

Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине.

Фото: www.bbc.co.uk

