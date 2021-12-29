Канцлер ФРГ заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине

Олаф Шольц принял участие во встрече Веймарского треугольника.

Немецкий канцлер Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил журналистам о единой оценке тремя государствами ситуации вокруг Украины. В ФРГ уточнили, что очередное нарушение суверенитета страны Восточной Европы повлечет за собой тяжелые санкционные последствия для Москвы в сфере политики, экономики и геостратегии, так как такое поведение Европа от РФ не приемлет.

Наша общая цель - предотвратить войну в Европе. Передвижение российских войск к границе Украины вызывает большую обеспокоенность. Наша оценка здесь одинакова. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Далее чиновник провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Польши Анджеем Дудой. По словам Шольца, целью встречи Веймарского треугольника является урегулирование вопроса по деэскалации на Украине. В Берлине видят необходимость в новом решении проблемы. Для этого требуется наладить диалог между сторонами. Канцлер ФРг планирует посетить Москву на следующей неделе.

Канцлер ФРГ: "нормандский формат" удалось оживить.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL

