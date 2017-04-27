Жуткое видео из Астрахани: в центре города произошел крупный пожар

На Куйбышева загорелся многоквартирный дом. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. На месте происшествия работали более 40 человек.

Сегодня ночью, 27 апреля, в Астрахани загорелся двухэтажный дом. Инцидент произошел около 3 часов на Куйбышева, 46. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, крупный пожар удалось зафиксировать на видео.

На кадрах можно заметить, как из окон второго этажа вырываются яркие языки пламени. Огонь буквально охватыватил все здание.

Известно, что прибывшие на место пожарные первым делом начали эвакуировать жильцов. Благодаря слаженным действиям спасателей потушить пламя удалось спустя два часа.

К счастью, обошлось без трагических последствий. На месте происшествия работали 42 человек и 14 служебных машин.

В настоящее время специалисты устанавливают детали инцидента. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Ростова: двое мужчин бросили погибать женщин в пожаре.



Видео: youtube, Служба Спасения г. Астрахань