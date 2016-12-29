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Крещенское купание: В Приморье пожарная машина ушла под лед
Сегодня, 13:04
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MShaffter
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Крещенское купание: В Приморье пожарная машина ушла под лед

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Проезжая по льду вдоль берега, провалилась под лед пожарная машина, на помощь прибыли коллеги - спасатели

 

Это происшествие произошло сегодня, 19 января, в Лесозаводске Приморского края.

Передвигаясь по толще льда реки Уссури вдоль береговой линии, пожарная машина провалилась под лед. На помощь прибыли коллеги - спасатели. В этом происшествии никто не пострадал. Спасатели помогли водителю выбраться из кабины.

Как сообщает PrimaMedia, пожарная машина несла дежурство по обеспечению безопасности во время крещенских купаний на реке Уссури. В это время на улице Курской разгорелся пожар и автомобиль спецтехники вызвали на подмогу для ликвидации пожара. Спасатели решили сократить путь и приняли решение двигаться по реке вдоль берега. Но в какой-то момент лед не выдержал, и автомобиль частично провалился под лед.

Фото: Instagram/dpskontrol_125rus

Теги: крещенье , мчс , пожарные , приморье , уссури , фото
Категории: Новости России Происшествия

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