Крещенское купание: В Приморье пожарная машина ушла под лед

Проезжая по льду вдоль берега, провалилась под лед пожарная машина, на помощь прибыли коллеги - спасатели

Это происшествие произошло сегодня, 19 января, в Лесозаводске Приморского края.

Передвигаясь по толще льда реки Уссури вдоль береговой линии, пожарная машина провалилась под лед. На помощь прибыли коллеги - спасатели. В этом происшествии никто не пострадал. Спасатели помогли водителю выбраться из кабины.

Как сообщает PrimaMedia, пожарная машина несла дежурство по обеспечению безопасности во время крещенских купаний на реке Уссури. В это время на улице Курской разгорелся пожар и автомобиль спецтехники вызвали на подмогу для ликвидации пожара. Спасатели решили сократить путь и приняли решение двигаться по реке вдоль берега. Но в какой-то момент лед не выдержал, и автомобиль частично провалился под лед.

Фото: Instagram/dpskontrol_125rus