В Петергофе будущая мама-утка остановила строительные работы. Рабочие ждут потомства

В Петергофе прекращены строительные работы из-за ожидания потомства утки.

В Петергофе рабочие прониклись положением утки и обходят птицу стороной, пока та высиживает яйца.

На территории одного из отделений "Сбербанка" ведутся работы по ремонту дорожек и укладке газона. На этом же месте поселилась дикая утка. Интересно то, что не просто поселилась, а даже успела свить гнездо и сейчас высиживает яйца.

Сотрудников "Сбербанка" задела история птицы, которая становится на их глазах мамой-уткой. Они обратились за советом в Комитет по природопользованию, чтобы узнать как себя вести по отношению к птице. Специалисты порекомендовали дать возможность утке высидеть яйца, потому что как только птенцы вылупятся, утка уведет их в дугой "дом". Если же потревожить ее сейчас, она просто бросит яйца и уйдет.

В результате, уже около трех недель строители бережно относятся к будущей матери, подкармливая ее и не доставляют никакого беспокойства.

График работ на время ожидания птенцов пришлось остановить.