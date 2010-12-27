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В Петергофе будущая мама-утка остановила строительные работы. Рабочие ждут потомства
Сегодня, 18:01
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Shdaria
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В Петергофе будущая мама-утка остановила строительные работы. Рабочие ждут потомства

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В Петергофе прекращены строительные работы из-за ожидания потомства утки.

В Петергофе рабочие прониклись положением утки и обходят птицу стороной, пока та высиживает яйца.

На территории одного из отделений "Сбербанка" ведутся работы по ремонту дорожек и укладке газона. На этом же месте поселилась дикая утка. Интересно то, что не просто поселилась, а даже успела свить гнездо и сейчас высиживает яйца. 

Сотрудников "Сбербанка" задела история птицы, которая становится на их глазах мамой-уткой. Они обратились за советом в Комитет по природопользованию, чтобы узнать как себя вести по отношению к птице. Специалисты порекомендовали дать возможность утке высидеть яйца, потому что как только птенцы вылупятся, утка уведет их в дугой "дом". Если же потревожить ее сейчас, она просто бросит яйца и уйдет. 

В результате, уже около трех недель строители бережно относятся к будущей матери, подкармливая ее и не доставляют никакого беспокойства. 

График работ на время ожидания птенцов пришлось остановить. 

Теги: мама утка , петербург , петергоф , сбербанк , строители
Категории: Новости СПб Лента новостей

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