Книжный салон в Петербурге посетили более 250 тысяч человек‍

Четверть миллиона горожан и гостей города интересуются книгоизданием и чтением

За три дня работы в Петербурге книжный салон посетили четверть миллиона горожан. Напомним, двенадцатый по счету Книжный салон работал в Михайловском манеже с 25 по 28 мая 2017 года.

В этом году в рамках салона было представлено более 240 российских и зарубежных издательств из регионов России и зарубежных стран. Они познакомили петербуржцев и гостей города с новинками художественной, детской, образовательной, научно-популярной, исторической и справочно-энциклопедической литературы. Программа салона включала в себя 250 деловых мероприятий, а также 150 самых разнообразных культурных событий.

На четыре дня, с 25 по 28 мая, единым интерактивным пространством стали Малая Садовая, Кленовая аллея, Манежная площадь и прилегающие к ней улицы. На территории "Книжного салона" расположились Главная сцена, аллея мастеров, книжные ряды и разнообразные шатры общепита.

Программа "Книжного салона" весьма насыщенная: всевозможные мастер-классы, лекции, конкурсы, вокально-инструментальные представления и презентации. Так с главной сцены уже были слышны звуки классической музыки, в зоне "Стенд правительства" презентовали сборник петербургских прозаиков, в Манеже известные авторы встречались с читателями и дискутировали на разнообразные темы.

Видео: Питер.тв