Китайских аферистов баловали слабительным, пока украденный бриллиант летел в Китай

Жизнь — самое подходящее место для абсурда. Так, сегодня закончился допрос двух граждан Китая, которых подозревали в похищении бриллианта. Сегодня днём потерпевших "кормили" слабительным, чтобы обнаружить предположительно съеденный бриллиант, но его там не оказалось. О том, почему гастроэнтерологическая процедура не обошлась туристу в 6 миллионов рублей

Сегодня, 5 февраля 2017 года стало известно о том, что похищенный 1 февраля бриллиант с выставки ювелирных украшений на "Экспофоруме" с концами пропал в Китае. Об этом сообщает издание "Фонтанка". Также уточняется, что драгоценный камень был доставлен уже 2-го числа одной из участниц ограбление, в то время как двое её напарников третировались и проходили обследования на территории Санкт-Петербурга.

Здесь интересны, в первую очередь, несколько деталей. Изначально подразумевалось, что преступников было двое, — так было установлено по камерам наблюдений и подтверждено службой охраны. Далее, версия о том, что злоумышленник проглотил бриллиант, была полностью опровергнута,— врачи смыли все тени сомнения процедурой промывания желудка. Впоследствии оказалось, что группировка аферистов состояла не из молодого человека и девушки, но была и ещё одна дама, которая как раз-таки доставила бриллиант на родину. Как сообщают правоохранительные органы, с ней даже вели переговоры об обмене бриллианта на пойманную соучастницу. Однако девушка отказалась от содействия, поскольку, с её слов, бриллиант средней стоимостью на рынке 6,3 млн рублей она уже продала.

Видео: Piter.TV