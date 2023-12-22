В Петербурге пройдет "Зоошоу" 30-31 марта

Горожане увидят более 800 кошек, свыше двух тысяч собак, хорьков и других животных.

В Петербурге 30-31 марта пройдет "Зоошоу" в Экспофоруме. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Жители Северной столицы смогут увидеть более 800 кошек, две тыс. собак, грызунов и кроликов, хорьков. Здесь можно увидеть выставку собак всех пород, семь выставок кошек, выставку хорьков, зону террариумистики. Кроме того, на "Зоошоу" пройдут соревнования по танцам с собаками. Планируется провести лекции от ветеринаров, зоопсихологов, кинологов и блогеров.

В Экспофоруме начнется фестиваль приютов "Путь домой", где каждый желающий сможет помочь попавшему в беду питомцу или завести нового пушистого друга.

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Фото: Pxhere