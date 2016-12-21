Киркоров: "Евровидение" - инструмент для сведения счетов с Россией

Киркоров предложил России отказаться от «Евровидения» в Киеве

Популярный российский исполнитель Филипп Киркоров предложил России отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет на Украине. Об этом он заявил в интервью Life.ru.

Певец всегда был большим поклонником этого музыкального конкурса. Он никогда не сомневался в честности организаторов, но история с Сергеем Лазаревым заставила его посмотреть на ситуацию с другой стороны. Филипп Киркоров не оспаривает победу Украины в 2016 году, но артист не может спокойно реагировать на несправедливые оценки профессионального жюри.

По словам артиста, предвзятость очевидна, а конкурс – это очередное инструмент сведения счетов с Россией. Он рекомендует россиянам снизить интерес к конкурсу «Евровидение», до тех пор, пока не будет восстановлен порядок.

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Instagram: fkirkorov