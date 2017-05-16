Странное видео из Америки: Перри назвала Хилтон своей королевой и поцеловала в губы

В минувший понедельник, 15 мая, в интернете появилась любопытная запись: популярная американская певица Кэти Перри озадачила своих поклонников неожиданным признанием. Девушка назвала светскую львицу Пэрис Хилтон своей королевой и поцеловала ее огромный портрет в губы. Данный ролик за сутки посмотрели уже полмиллиона человек. Сама Хилтон, которая и опубликовала видео, прокомментировала его таким образом: "Ты сделала мой день! Люблю тебя, Кэти Перри. Ты такая волшебная красавица!"
Поклонники обеих звезд в некотором замешательстве. Они то и дело удивленно спрашивают, что вообще происходит.
Предположительно, ажиотаж данный ролик вызвал также из-за недавнего расставания Кэти Перри и Орландо Блума.
Ранее мы сообщали, что Бузова вновь шокировала фанатов откровенным "недотанцем".
Видео: инстаграм Пэрис Хилтон/ Кэти Перри