Новая Зеландия: На пустыре странным образом ночью появился жилой дом

На днях ранним утром на пустыре люди обнаружили странную находку. На стройплощадке, которая была подготовлена для строительства торгового центра, был обнаружен жилой дом.
Дом обнаружили утром строители. И никто не знает каким образом бесхозный дом оказался в этом месте. Строительная компания объявила награду в 1000 долларов, тому кто поможет найти хозяев. Строители уверены, что в появлении на этом месте строения нет никакой мистики. Вероятней всего, дом перевезли и выгрузили, чтобы сэкономить на разборе и утилизации отходов.
Дом в очень плохом состоянии и ничего не стоит. Управляющий строительной компании сообщает, что из-за этого "подкидыша" строительство будет заторможено. Так как компании придется найти 20000 новозеландских доллара (14000 американских доллара) для разбора дома и утилизации отходов. Строители назначили вознаграждение в 1000 долларов (690 долларов США) об информации о владельце дома.
Видео: Facebook/ Stuff