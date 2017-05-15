Бузова вновь шокировала фанатов откровенным "недотанцем"

Известная телеведущая "оторвалась" в клубе под собственный трек: в открытом наряде девушка исполнила танец живота.

В минувшие выходные Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграме очередное видео, которым шокировала своих поклонников. На ролики девушка довольно откровенно танцует под собственный трек. Надо сказать, что за два дня запись оценили более 2,5 миллионов человек.

Но, несмотря на это, пользователи сети, в очередной раз разделились на два лагеря. Одни восхищаются Бузовой: "Песня супер, а ты умница!", "Оля, ты красотка! Восхищаюсь твоим талантом!", "Молодец! На заднем плане все с завистью смотрят!", "Женственно, загадочно, солидно!". Другие, напротив, критикуют то танец, то внешний вид, то умение петь: "Очередной позор страны!", "Ольга, вы взрослый человек! Хватит ерундой страдать!", "Научите Бузову нормально танцевать!", "Нашла, что надеть!", "Ужасный маникюр".

Впрочем, девушку завистливые хейтеры явно не волнуют. У Бузовой уже более 9,5 миллионов подписчиков, она снимается в кино, играет в театре и путешествует по миру.

Ранее мы сообщали, что Бузова шокировала фанатов голой попой и развратной юбкой.

Фото и видео: инстаграм Ольги Бузовой