Кавказский студент СПбГЭУ в Выборге проткнул ножом легкое однокурснику

В Выборге будут судить 17-летнего студента, который хотел зарезать своего товарища и земляка.

В Выборге два студента-кавказца устроили жестокую драку с поножовщиной. ЧП произошло в 12 часов 2 марта на Подгорной улице. Здесь один 17-летний южанин, учащийся первого курса выборгского филиала СпбГЭУ, набросился на 20-летнего знакомого. Об этом пишет АН "Оперативное прикрытие". Более молодой студент-экономист начал избивать знакомого, а потом достал нож и нанес оппоненту несколько ударов в зону поясницы и груди. После серии ножевых ударов негодяй скрылся, но вскоре был задержан полиции. От шока потерпевший не успел оказать сопротивление знакомому и получил опасные ранения.

Известно, что пострадавший от побоев третьекурсник выжил, но попал в больницу в тяжелом состоянии. У него проколото легкое и тяжело ранена поясница. Что касается обидчика, то он задержан и дает показания. Теперь горячего и вооруженного кавказца ожидают следствие и суд. Пока же правоохранителям хочется понять, за что учащийся филиала престижного вуза так невзлюбил своего земляка и товарища.