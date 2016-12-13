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Камера видео наблюдения сняла сильное землетрясение в Индии

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В результате землетрясения 1 человек погиб, 4 получили травмы.

 3 декабря на востоке Индии произошло мощное землетрясение. На видео можно увидеть, как люди в панике выбегают из здания на улицы. В результате стихии около 30 домов покрылись трещинами. Так же были жертвы, среди которых один человек погиб, еще четверо получили серьёзные травмы. Вблизи эпицентра стихии сошли несколько оползней. Магнитуда землетрясения составило 5.7 балла. 

Теги: землетрясение в индии , новости индии , происшествие в индии
Категории: Лента новостей Происшествия

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