Камера видео наблюдения сняла, как сбили человека в Санкт-Петербурге

После столкновения, пострадавшего откинуло на десять метров.

Сегодня 16 февраля камера видео наблюдения сняла момент страшного ДТП на Исковском проспекте в городе Санкт-Петербург. На видео видно, как после столкновения пострадавшего человека откинуло на десять метров. Очевидцы тут же вызвали скорую помощью, пострадавшего отвезли в больницу. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту происшествия.