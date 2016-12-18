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Камера видео наблюдения сняла, как сбили человека в Санкт-Петербурге

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После столкновения, пострадавшего откинуло на десять метров.

 Сегодня 16 февраля камера видео наблюдения сняла момент страшного ДТП на Исковском проспекте в городе Санкт-Петербург. На видео видно, как после столкновения пострадавшего человека откинуло на десять метров. Очевидцы тут же вызвали скорую помощью, пострадавшего отвезли в больницу. На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту происшествия.

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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