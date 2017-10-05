Массовое ДТП с участием 5 иномарок произошло на проспекте Энгельса

Очевидцы сообщают о массовом ДТП на севере Санкт-Петербурга.

На проспекте Энгельса произошла массовая дорожная авария. По словам очевидцев, примерно в 14 часов дня здесь столкнулись сразу пять автомобилей. В социальных сетях уже появились фотографии с места ЧП и подробности произошедшего.

Свидетели ДТП уточняют, что в аварии приняли участие 5 иномарок и один автомобиль отечественного производства. В их числе - BMW X5, Lada Largus, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Fusion и Jeep Cherokee. В зоне аварии собирается серьезная пробка в сторону проспекта Просвещения.

На фото с места происшествия видно, что, как минимум, две машины угодили "носом" в дорожное ограждение в крайней правой полосе. При этом остальные поврежденные транспортные средства занимают две полосы из трех. К счастью, машины не вылетели на трамвайные пути, и общественный транспорт продолжает движение по рельсам. Причины ДТП уточняются.

Ранее мы писали, что появилось видео массового ДТП с пожаром на КАД.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург