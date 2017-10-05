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На Светлановском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса
Сегодня, 13:07
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Lolita.Dubovik98

На Светлановском проспекте произошло ДТП с участием троллейбуса

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Погибших нет.

На Светлановском проспекте произошло ДТП с участием общественного транспорта. Троллейбус въехал в автомобиль марки Subaru. Информацию о происшествии сообщили пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". По словам очевидцев, столкнувшиеся транспортные средства задели проезжавшего мимо велосипедиста. Погибших нет.  На место ДТП образовался небольшой затор.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд скорой помощи. Подробности дела выясняются.

Ранее мы сообщали о ДТП на Искровском проспекте с участием мотоциклиста.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: дтп санкт-петербург, новости петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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