Семья убитого 9-летнего мальчика из Петербурга заявила иск о компенсации к подсудимому Жилкину

Мужчине грозит тюремное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Семья убитого 9-летнего Паши заявила гражданский иск к обвиняемому в совершении преступления Петру Жилкину. С фигуранта требуют взыскать компенсацию морального вреда и материального ущерба, рассказал ТАСС адвокат Никита Сорокин.

По словам представляющего интересы семьи убитого мальчика из Санкт-Петербурга, потерпевшие хотят взыскать с фигуранта компенсацию. В понедельник в Ленинградском областном суде состоится заседание по уголовному делу в 39-летнего мужчины, которому вменяют убийство ребёнка. Процесс проходит в закрытом режиме.

Сорокин уточнил, что семья подала гражданский иск, который приняли к рассмотрению в рамках уголовного дела. Он не уточнил, какую сумму родственники указали в документе.

Речь идёт о гибели ребенка, и никакая денежная компенсация объективно не способна соизмеряться с такой утратой. Никита Сорокин, адвокат

Следствие установило, что в конце января обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика и спрятал его тело после убийство. Мертвого ребёнка обнаружили в ночь на 3 февраля. Жилкин продолжает отрицать намеренное убийство.

Ранее мы сообщали, что на могиле убитого 9-летнего мальчика из Петербурга установили памятник.

Фото: Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга