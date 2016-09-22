Камера видео наблюдения сняла ДТП в Нижневартовске

Водителя "летчика" увезли в реанимацию.

Сегодня, около 22:00 в городе Нижневартовск произошло страшное ДТП. На видео видно, как один из автомобилей поворачивал на моргающий зелёный свет светофора, а второй автомобиль на моргающий красный свет светофора пролетает перекрёсток и сталкивается с первым участником и влетает в стоящий самосвал. Очевидцы сообщают, что одного из водителей, без сознания отвезла скорая помощь в реанимацию.