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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 2:48
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Камера видео наблюдения сняла ДТП в Нижневартовске

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Водителя "летчика" увезли в реанимацию.

 Сегодня, около 22:00 в городе Нижневартовск произошло страшное ДТП. На видео видно, как один из автомобилей поворачивал на моргающий зелёный свет светофора, а второй автомобиль на моргающий красный свет светофора пролетает перекрёсток и сталкивается с первым участником и влетает в стоящий самосвал. Очевидцы сообщают, что одного из водителей, без сознания отвезла скорая помощь в реанимацию. 

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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