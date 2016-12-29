Как это было: с Банковского моста сняли и увезли знаменитых грифонов

В Петербурге сразу двое из четырех грифонов с Банковского моста надолго покинули свои постаменты. Канал Piter.TV предлагает полный фото- и видеоотчет с уникального мероприятия.

Сегодня, 16 января, в Петербурге продолжились работы по демонтажу золотокрылых грифонов с Банковского моста. Две крупные статуи были разобраны на части, упакованы в специальные боксы и отправлены на реставрацию. Канал Piter.TV транслировал эту "спецоперацию" КГИОП в прямом эфире. Сейчас же мы предлагаем вашему вниманию главные кадры демонтажа "крылатых львов" и самые интересные факты о происходящем.

Работы по демонтажу грифонов с Банковского моста проходят в Петербурге с 11 по 17 января. Первым делом рабочие сняли с "крылатых львов" осветительные приборы и их фирменные "золотые крылья". Так, своего главного украшения мифические существа лишились еще в прошлую пятницу. Рабочие сняли их с креплений, упаковали в коробки, обложенные поролоном и увезли. Все выходные грифоны простояли с "новыми крыльями" в виде острых штырей, на которых и крепились золоченные конструкции. В таком виде они немного напоминали заготовки для "лего": на боку каждого грифона виднелось отверствия для крепления крыла: многие петербуржцы успели заглянуть в сквозную "дырочку".

Все работы велись аккуратно: все-таки 16-тонные статуи не покидали Банковский мост 190 лет. За это время они серьезно износились, ведь полноценная реставрация крылатых чудищ не проводилась ни разу. Первую пару грифонов с территории переправы увезли сегодня, 16 января. Со статуй убрали крепежные элементы, потом их разделили на половины и уложили все в те же боксы для перевозки. Разделенные напополам существа выглядели пугающей, зато они легко взмыли в воздух при помощи специальных кранов.

В ходе работ по демонтажу грифонов в лапе одного из животных был найден клад. Историки обнаружили там монеты и записки, которые туристы начали опускать в трещины на статуях с середины 20-го века. Подробнее об этом можно прочитать в материале в лапе грифона на Банковском мосту при демонтаже нашли клад.

В ближайшее время и оставшиеся 2 грифона отправятся на реставрацию. Заметим, что легендарные монументы вернутся на свои законные места только в 2018 году. Смольный обещает, что гости ЧМ-2018 по футболу уже увидят одну из главных достопримечательностей Северной столицы.

Видео: канал Piter.TV